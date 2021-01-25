В Брестской области отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Br55 тыс.

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Брестской области за 2020 год Br55 тыс., сообщили БЕЛТА в обкоме Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюзные специалисты провели мониторинги в 34 организациях здравоохранения области, по результатам которых выдали 29 рекомендаций. Кроме того, с мая 2020 года была организована работа телефонной горячей линии.

Первоочередное внимание уделялось соблюдению требований по режиму труда и отдыха работающих и порядку установления надбавок за работу при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Также на контроле были вопросы применения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций, соблюдения сроков выплаты заработной платы и правильности начисления доплат до уровня минимальной заработной платы.

Как подчеркнули в комитете, защита социально-экономических прав работников организаций здравоохранения, контроль за выполнением коллективных договоров, соблюдением норм по режимам труда и отдыха работников - приоритетные направления в работе Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Так, в январе подписано новое соглашение между главным управлением по здравоохранению Брестского облисполкома и обкомом БПРЗ на 2021-2023 годы. Документ направлен на дальнейшее совершенствование взаимодействия между социальными партнерами, устанавливает минимальные обязательные социальные гарантии и послужит основой для заключения коллективных договоров на ближайшие три года.-0-