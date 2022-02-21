В Брестской области планируют в этом году отремонтировать 135 домов

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют капитально отремонтировать около 135 многоквартирных домов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении ЖКХ.

В юго-западном регионе в прошлом году после капремонта ввели в эксплуатацию 133 дома. На проведение работ было направлено Br56,5 млн. Из местных бюджетов выделили Br29,5 млн, остальные деньги перечислили жильцы. В этом году коммунальщики планируют капитально отремонтировать около 135 домов. В местных бюджетах для этого зарезервировано Br34,1 млн, еще Br28,5 млн - это деньги граждан.

Также в Брестской области в прошлом году заменили 192 лифта на современные. На эти цели направили Br8,3 млн. В планах на этот год обновить 237 лифтов, в том числе 208 в домах товариществ собственников и организаций застройщиков. "По объектам, которые находятся на балансе ЖКХ, в этом году осталось заменить около 30 лифтов. Основная же часть находится в кооперативах. По алгоритму товарищества собственников изготавливают проектно-сметную документацию. Бюджет покрывает закупку лифтов и часть строительно-монтажных работ. Устанавливаются лифты отечественного производства", - отметил начальник управления ЖКХ Александр Максимчук.

Кроме того, в Брестской области разработан региональный план по ремонту и реконструкции придомовых территорий многоквартирных домов. В прошлом году во дворах проводились работы по сплошному асфальтированию, ямочному ремонту, ремонту пешеходных дорожек и малых архитектурных форм. Работники ЖКХ занимались озеленением, устанавливали песочницы, скамейки, урны, качели и другое игровое оборудование. В этом году намечено благоустроить не менее 84 дворов. Основные работы проведут весной и летом.-0-