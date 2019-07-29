В Брестской области по требованию прокуратуры усовершенствовали работу с сиротами

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области по требованию прокуратуры усовершенствовали работу с детьми сиротской категории, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры по итогам проверки исполнения законодательства в этой сфере.

В целом учреждения образования области, органы опеки и попечительства - отделы и управления образования исполкомов - надлежащим образом организовали работу по выявлению и защите таких детей, отметили в прокуратуре. Более 80% ребят определены на воспитание в замещающие семьи. Вместе с тем есть недостатки и нарушения законодательства.

Так, прокуратура области потребовала усовершенствовать контроль за расходованием денег, которые причитаются несовершеннолетним. Это связано с тем, что прокуроры выявили факты недостоверности представляемой опекунами информации о потраченных средствах.

По мнению прокуратуры, территориальные отделы образования должны также обеспечить подготовку на должном уровне заключений о возможности помещения детей в замещающие семьи и проектов решений исполкомов об этом. При проверке прокуроры установили факты, когда заключения готовились без необходимых документов, без исследования сведений о личности и условиях жизни кандидатов в замещающие родители, а также совместно проживающих членов семьи. Это повлекло за собой повторные проверки и необоснованную трату рабочего времени специалистов.

По требованию прокуроров в необходимых случаях выданы единые билеты, которые дают право детям сиротской категории на бесплатный проезд и льготное посещение спортивных учреждений. В Березовском, Ивановском, Каменецком, Пинском и Столинском районах такие билеты выдавали с нарушением 5-дневного срока, что лишало детей возможности в полной мере пользоваться предоставленными им государством правами и льготами.

Прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-