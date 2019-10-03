В Брестской области почти 1,9 тыс. человек задействуют в переписи населения

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в переписи населения будут задействованы 1898 человек, в том числе 1730 переписчиков, сообщили сегодня на брифинге в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Весь временный персонал уже подобран. Его костяк составляют студенты, работники сферы образования, культуры, системы ЖКХ, сельисполкомов, других организаций и учреждений. "Каждому переписчику вручено удостоверение, планшет с программным обеспечением, сумка с логотипом. Все они уже прошли обучение и готовы приступить к работе", - сказала начальник Главного статистического управления Брестской области Ольга Вилавская.

В течение всей переписной кампании в регионе будут функционировать 98 стационарных участков, в том числе 69 - в городах и 29 - в сельской местности. Непосредственно в Бресте создано 18 стационарных переписных участков. Они располагаются на базе учебных заведений, административных зданий, учреждений культуры и спорта. Адреса участков можно найти на сайтах главного статуправления области, горрайисполкомов, в жировках.

Кроме того, около 600 организаций выделяют помещения для работы мобильных групп переписчиков. "То есть, переписчики приедут на предприятия, и люди без отрыва от производства смогут пройти перепись", - отметила Ольга Вилавская.

В программу переписи включено 49 вопросов. Часть их взята из предыдущей кампании. Но есть и новые, в том числе касающиеся сельскохозяйственной деятельности граждан. "Такой опрос в республике не проводился еще ни разу. Но необходимо знать и понимать, какими ресурсами в этой отрасли обладают наши домашние хозяйства. Поэтому было принято решение включить эти вопросы", - пояснила начальник статуправления.

Заполнить переписные листы можно как на стационарных участках на протяжении всего периода переписной кампании (с 4 по 30 октября), так и самостоятельно через интернет (с 4 по 18 октября). Если гражданин не воспользовался этими двумя вариантами, к нему с 21 по 30 октября переписчик придет домой. По телефону перепись проводиться не будет.

"Мы заинтересованы, чтобы как можно больше людей использовали именно интернет-перепись. Это наименее финансово затратная форма проведения кампании. Стоит задача, чтобы порядка 25-30% жителей области применяли эту форму. Это общепринятая мировая, европейская практика, мы просто идем в ногу со временем", - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Он отметил важность участия в переписной кампании. "Перепись важна не только для государства, но и для каждого человека в отдельности. Без сведений о количестве людей, проживающих на конкретной территории, их образовании, профессиональной подготовке, численности трудоспособного населения, детей дошкольного, школьного возраста невозможно определить объемы финансирования социальных выплат, планировать другие потребности в социальном и экономическом аспектах. Поэтому я уверен, что жители нашей области подойдут к вопросу участия в кампании со всей ответственностью", - резюмировал вице-губернатор.-0-