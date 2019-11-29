В Брестской области появятся около 130 елочных базаров

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в преддверии зимних праздников появятся около 130 точек по продаже живых елей. Торговые площадки обустроят в городах и лесничествах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

В регионе с 19 ноября начался сезон рождественских и новогодних ярмарок. С 20 декабря в области откроются елочные базары. Эти площадки будут работать до 31 декабря. В частности, в Бресте купить новогодние деревца можно будет на 16 точках. Шесть из них организует ГПЛХО, остальные - частные компании. Самые крупные разместятся на улице Гоголя (на пересечении с улицей Советской, улицей Куйбышева, бульваром Космонавтов), рядом со зданием Администрации Московского района. Елочные базары появятся и в микрорайонах.

Стоимость деревьев будет варьироваться в зависимости от их сорта и высоты. В областном центре цена елочки до 1 м составит около Br8, высотой до 2 м ель обойдется дороже - примерно Br10,5. Желающим приобрести живую ель или сосну от 3 м придется заплатить Br13 и дороже. "В прошлом году мы продали 24,6 тыс. новогодних деревьев. В этом году ориентируемся на первоначальный объем - 18,5 тыс. штук. Будут продаваться и живые ели и сосны в кадках. Предложим приобрести хвойные букеты", - отметил Илья Шпак.

Работники лесной охраны с середины декабря перейдут на усиленный вариант несения службы. В зону их особого внимания попадут дороги, на выездах из лесов будут установлены дополнительные фотоловушки. За незаконную рубку деревьев (ст.15.22 КоАП) нарушителям грозит штраф от 5 до 50 базовых величин (сейчас одна БВ составляет Br25,5). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц законом предусмотрено более строгое наказание.-0-