В Брестской области последний звонок прозвенит почти для 10 тыс. одиннадцатиклассников

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 29 мая последний звонок прозвенит почти для 24,4 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

В регионе в этом году 11-й класс заканчивают около 9,8 тыс. человек. Около 700 выпускников учреждений общего среднего образования претендуют на золотые и серебряные медали. Более 30 юношей и девушек стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады. Они могут поступить в университеты без вступительных экзаменов.

Торжества по случаю окончания школы намечены на 10 июня. Аттестаты выпускникам вручат в торжественной обстановке. "Будем рекомендовать, чтобы мероприятия полностью или частично проходили на свежем воздухе, в зависимости от числа выпускников и гостей. Каждое учреждение разработает свой сценарий с учетом рекомендаций медиков в условиях пандемии", - обратили внимание в главном управлении по образованию.

Свидетельства о получении общего базового образования в Брестской области получат около 14,6 тыс. девятиклассников.-0-