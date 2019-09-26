В Брестской области повторно зацвели каштаны

26 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в сентябре зацвели каштаны. Нетипичное для осени поведение деревьев отмечено в Бресте, Барановичах, Каменецком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, каштаны зацвели в Беловежской пуще. На это повлияли погодные аномалии: апрель выдался засушливым, июнь - жарким. Из-за таких условий сократились фазы цветения и плодоношения растений. Некоторые отреагировали на теплый сентябрь, и у них началась фаза повторной вегетации и цветения.

В научном отделе национального парка пояснили, что такие "ошибки" природы не проходят для растения бесследно, поскольку они ослабляют дерево перед входом в период покоя. В результате они чаще подвергаются воздействию заболеваний и вредителей, а их цветение в следующем году может быть не таким ярким и пышным.

Заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик отметил, что повторное цветение растений для юго-западного региона в последние годы стало почти регулярным явлением. Засушливая погода весной приводит к затормаживанию развития цветочных бутонов. В августе-сентябре продолжительность светового дня становится примерно такой же, как и в мае, повышается влажность - и почки просыпаются. Кроме каштанов, в Брестской области в этом году заметили повторное цветение свидины, рябины, груши, малины, ежевики, лесной земляники.-0-

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