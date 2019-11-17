В Брестской области проголосовали более 52% избирателей

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на 14 часов явка избирателей составила 52,1%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего в списки для голосования в регионе внесены 972 тыс. избирателей. Из них с выбором кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва уже определились свыше 506 тыс. Выборы состоялись в большинстве избирательных округов области. В Березовском и Пинском районах уже проголосовали более 60% избирателей. К 50-процентному порогу явки приблизились в Брестском-Пограничном округе №4, где на 14.00 в выборах приняли участие 49,3% избирателей.

За ходом голосования следят свыше 5 тыс. национальных наблюдателей. В основном выборы проходят без серьезных замечаний. Незначительный инцидент сегодня произошел в Пинске на участке для голосования №5: там лишили аккредитации наблюдателя, который является доверенным лицом одного из кандидатов. Как сообщил председатель Пинской окружной избирательной комиссии Игорь Берестень, мужчина постоянно вмешивался в работу участкового избиркома, мешал избирателям.

"Он вертелся около избирательной урны, чем возмутились и комиссия, и избиратели. Ему вначале сделали официальное предупреждение. Потом он опять начал вмешиваться в работу комиссии, обвинять их в том, что они указывают гражданам, за какого кандидата голосовать. Дело в том, что на участок приходили слабовидящие люди, которым просто объясняли, как голосовать с трафаретом. А он это трактовал, как давление на избирателей. В конце концов, его выставили с участка", - рассказал Игорь Берестень.

В Брестской области выборы проходят в 16 округах, по которым в депутаты парламента баллотируются 66 кандидатов. В регионе работают 911 участков для голосования.-0-