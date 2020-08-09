В Брестской области проголосовали более 75% избирателей

Во время голосования на избирательном участке №11 агрогородка Чернавчицы Брестского района

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области уже проголосовали 75,1% избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

"У всех районов по явке практически схожая ситуация. В Бресте на 16.00 участие в голосовании приняли 71,3% избирателей", - сказал Александр Коледа. Всего в списки для голосования в регионе внесены около 990 тыс. избирателей.

В целом выборы в регионе проходят без серьезных замечаний. За ходом голосования следят около 8 тыс. национальных наблюдателей. За препятствие работе участковых избирательных комиссий лишен аккредитации 21 наблюдатель. Такие инциденты, по словам председателя облизбиркома, сегодня имели место на избирательных участках в Бресте, Барановичах, Пружанском, Березовском районах.

"В основном это связано с тем, что кто-то не попал в число пяти наблюдателей, которые могут одновременно находиться на избирательном участке. Вместо того чтобы с пониманием отнестись к такому ограничению из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, эти наблюдатели начали скандалить и оскорблять членов комиссии", - пояснил решение коллег Александр Коледа.

В Брестской области выборы Президента проходят на 910 участках для голосования.-0-