В Брестской области прошел фотоконкурс среди женщин золотого возраста

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги межрегионального дистанционного творческого фотоконкурса "Очаровательная женственность", приуроченного к Году народного единства и Международному женскому дню, подвели в Дрогичинском территориальном центре социального обслуживания населения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Какая девушка не мечтает примерить на себя корону королевы красоты или звание "Мисс очарование", "Мисс грация". Но кто сказал, что с годами эти мечты испаряются и что в зрелом возрасте женщины не могут похвастаться красотой, фотогеничностью, умением очаровывать? Развеять стереотипы решили организаторы конкурса "Очаровательная женственность", который проходил с 15 февраля по 5 марта. В нем участвовали жительницы Брестской области из числа посетительниц отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения.

Участницы присылали свои фотографии и анкетные данные, в которых содержалась краткая информация о них, их увлечениях, личных качествах. Тройку победительниц (к слову, все они из Пинского района) помогло определить открытое онлайн-голосование.

Больше всего голосов набрала 72-летняя Валентина Левицкая. Очевидно, победить ей помог излучаемый даже на фото оптимизм. Женщина и другим советует ни при каких обстоятельствах не унывать, быть всегда позитивными. Она открыта миру, любит путешествовать, но при этом немало времени проводит на любимой даче, где занимается цветоводством, в частности, выращиванием роз. Победительница личным примером демонстрирует три, на ее взгляд, главных женских качества - мудрость, доброту, душевную молодость.

Доброта, терпение, вера - таков триумвират женских качеств от обладательницы второго места, 68-летней Тамары Кирикович. Вот уж кто не сидит на месте: спорт, путешествия, общение, новые знания, выращивание цветов - перечень увлечений Тамары почти как список заданий для Золушки. Но она делает только то, что ей хочется, потому что жизненное кредо женщины: "Жизнь - это твой проект, сделай его сам!"

Бодрость духа, девичий задор и в 79 лет сохраняет Зинаида Войтова, занявшая третье место. Поет, пишет стихи, укрепляет здоровье с помощью скандинавской ходьбы. В женщинах больше всего ценит честность, верность, преданность. И всем милым дамам золотого возраста советует: улыбайтесь всем бедам назло.

Дополнительно директор Дрогичинского ТЦСОН Надежда Комарова учредила еще одну номинацию - "Очаровательная зрелость". И для этого были все основания: невозможно было не отметить активную жизненную позицию и пример для подражания самой старшей конкурсантки - Галины Немцевой из Пружан. Не каждый в 93 года может похвалиться такими успехами: волонтерство в Красном Кресте, рукоделие, посещение кружков "Скандинавская ходьба" и "Движение в радость". Среди женских качеств Галина особенно выделяет верность, умение молчать и умение прощать. А своим современникам она дает наказ всегда помнить: нет ничего краше, чем Родина наша.-0-