В Брестской области проведут 90 сельскохозяйственных ярмарок

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области этой осенью планируют провести 90 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление торговли и услуг облисполкома.

Ярмарочный сезон уже начался в Брестской области. Закупиться свежими овощами и фруктами в широком ассортименте можно будет во всех городах. Первые осенние базары прошли 12 и 19 сентября в Ганцевичах. В последние выходные сентября ярмарки пройдут в Ивацевичах, Иваново, Лунинце и Столине. Большинство же будут организованы в октябре.

В частности, в Бресте торговать сельхозпродукцией будут каждую субботу октября - 3, 10, 17, 24 и 31. Для продажи определено пять основных мест, по две дополнительные площадки заработают 17 и 24 октября. С этого года субъекты хозяйствования могут принять участие в осенних базарах по заявительному принципу.

На ярмарках можно приобрести продукцию сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, райпо, рыбхозов, ремесленников. Кроме того, в Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, Березе, Белоозерске, Дрогичине, Жабинке, Иваново, Каменце и Ляховичах отведены 115 дополнительных площадок (к действующим рынкам) для ежедневной торговли картофелем, овощами и фруктами, медом и продуктами пчеловодства, живой рыбой.

Ориентировочно сезон осенних ярмарок в Брестской области завершится 7 ноября - в Барановичах и Ляховичах.

Параллельно в регионе ведется закладка картофеля, овощей и фруктов в стабилизационные фонды для бесперебойного обеспечения плодоовощной продукцией в межсезонье.-0-