В Брестской области ранними зерновыми засеяли более четверти площадей

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области засеяли ранними яровыми зерновыми культурами более четверть необходимых площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

На 31 марта овсом, ячменем и другими ранними зерновыми и зернобобовыми культурами (не считая кукурузы, гречихи, проса и сои) засеяли 28,8 тыс. га, что составляет 26,4% от плана. Следует сказать, что в прошлом году на эту дату сев яровых в регионе практически заканчивался. Стараясь наверстать упущенное из-за запоздалой весны время, аграрии ведут полевые работы ускоренными темпами. Этому способствует и погода. В среднем по области ежедневный прирост посевных площадей составляет не менее 5%.

Самые высокие темпы посевной в Березовском районе - прирост 9% за день. Здесь уже засеяли ранними зерновыми 3,4 тыс. га - более половины плановых площадей. Традиционно в лидерах кампании и Брестский район, где выполнили 63% плана ярового сева. Хорошими темпами идет посевная в Жабинковском районе - там она уже тоже перевалила за половину. Приближаются к медиуму сельхозорганизации Малоритского района. Разворачивается фронт работ в Барановичском и Ганцевичском районах, где выполнено 7% и 5% плана сева соответственно.

Одновременно в хозяйствах идет подготовка почвы, подкормка минеральными удобрениями озимых посевов (удобрения внесены на 60% площадей с озимым рапсом и 46% озимых зерновых), многолетних трав и лугопастбищных угодий.

В этом году яровой клин в Брестской области составляет 399,3 тыс. га, в том числе ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми необходимо засеять 109,1 тыс. га.-0-