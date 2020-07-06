В Брестской области расширяют практику электронных торгов

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области расширяется практика проведения электронных торгов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета государственного имущества облисполкома Павел Манько.

В сформированном на июль перечне государственного имущества - 40 объектов, 27 из которых будут продаваться на электронной площадке. Для сравнения: в июне на электронные торги от Брестской области были выставлены лишь три лота.

"У нас идет плавный переход к этой системе, исходя из нарабатываемой практики. Такой формат предоставляет значительные удобства для участников торгов: экономит время, снижает личностные контакты, что немаловажно в условиях пандемии. К тому же электронные торги по своей результативности не уступают, а нередко и превосходят обычные аукционы. И это неудивительно, ведь вопросами продаж, их организацией занимаются профессионалы. Не исключаю, что через месяц-другой все торги будут проходить на электронной площадке", - сказал Павел Манько.

Он отметил, что если раньше на электронные торги готовили какие-то эксклюзивные предложения, то сейчас - самые обычные объекты: неиспользуемые здания детских садов, школ, клубов, бань, котельных. Так, на 21 июля к продаже запланированы 10 подобных объектов, находящихся в собственности Кобринского района, с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине (1 БВ - Br27). В соответствии с изменениями в указ №169 новым собственникам недвижимости предоставляются максимально широкие возможности по ее использованию.

Среди июльских предложений немало объектов, которые выставляются впервые, без понижения цены. В их числе цех цементных блоков в Бресте (торги назначены на 7 июля) и здания ремонтно-механических мастерских в Ляховичах (24 июля). На таких же условиях 31 июля будет торговаться комплекс зданий в Бресте, относящийся к историко-культурной ценности, и нежилое здание с сооружениями ГП "Брестводстрой" в Дрогичине. "Объекты недавно выведены из хозяйственного оборота, поэтому их потребительские качества сохранены на том уровне, в котором они использовались. Надеемся, что объекты будут интересны потенциальным покупателям", - заметил председатель "Брестоблимущества".

С начала года в Брестской области на аукционах и электронных торгах продано свыше 40 объектов неиспользуемой государственной собственности.-0-