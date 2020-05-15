В Брестской области с начала года на аукционах продано 30 объектов неиспользуемого госимущества

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года на аукционах продано 30 объектов неиспользуемого государственного имущества. В бюджеты поступит свыше Br1,2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Подводя итоги продаж, в комитете "Брестоблимущество" отметили эффективность электронных торгов. Во время них было продано 6 лотов на общую сумму Br210,6 тыс. Самыми результативными оказались аукционы, состоявшиеся 12 мая. Так, с рекордным количеством ставок в этот день было продано два объекта недвижимости. Более чем в 100 раз выросла цена продажи административного здания с пристроенной столовой в Барановичах, достигнув в итоге суммы свыше Br3 тыс. Еще более активной оказалась борьба потенциальных покупателей, пожелавших приобрести в этом же городе котельную. Цена выросла более чем в 250 раз, и здание было продано за Br6,9 тыс.

В "Брестоблимуществе" также сообщили, что для удобства потенциальных покупателей комитет внедрил новую интернет-технологию, позволяющую с помощью QR-кода узнать полную информацию об объекте недвижимости, расположенном в области, выставленном на торги и размещенном в единой информационной базе на официальном сайте Госкомимущества.

Кроме того, в определенных решением Брестского облисполкома №260 печатных СМИ, а также с помощью QR-кода, можно будет узнать дополнительную информацию об объявленном аукционе (конкурсе) и полную информацию об выставленном на продажу объекте недвижимости, содержащуюся в единой информационной базе на сайте Госкомимущества.-0-