В Брестской области самый низкий уровень киберпреступности в Беларуси

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Брестской области прошло межведомственное совещание об эффективности работы правоохранительных и государственных органов по противодействию киберпреступности, сообщили БЕЛТА в службе информации надзорного ведомства.

С начала года в регионе несколько снизилось число преступлений в сфере высоких технологий по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - с 1465 до 1454, или на 0,8%. Эта тенденция установлена в Пинске и девяти районах: Березовском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Пинском и Столинском.

В целом в Брестской области в расчете на 10 тыс. населения зарегистрировано 11 фактов киберпреступности - это самый низкий показатель среди регионов. Как было отмечено, достигнутые результаты стали возможны в том числе и благодаря слаженной профилактической работе с людьми. Вместе с тем развитие преступных схем и способов требует значительных затрат сил и времени правоохранителей, новых подходов в решении проблемы.

Участники совещания детально обсудили раскрытие хищений путем модификации компьютерной техники, 92% из которых совершены без терминальных устройств, но с использованием различных тактических приемов ("дроп", "обнал"-сервисы, фишинговые интернет-ресурсы).

Так, в октябре правоохранителям поступило три заявления от граждан о хищении денег со счетов путем фишинга. Преступники представились сотрудниками одного из крупнейших банков республики. Общая сумма ущерба превысила Br3 тыс. В тот же день было зарегистрировано еще три заявления о хищении денег со счетов. Злоумышленники завладели данными потерпевших под предлогом приобретения ими товаров на одной из популярных торговых площадок. Общая сумма ущерба составила Br600.

На совещании выработаны дополнительные предложения по противодействию киберпреступности, в том числе оперативному взаимодействию и обмену информацией между компетентными службами, по активизации информационной работы среди населения.-0-