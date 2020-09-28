В Брестской области снимают запрет на посещение лесов

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В районах Брестской области снимают запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

В Брестской области из-за теплой и сухой погоды пожарная опасность достигла IV класса. Поэтому 25 сентября в 14 районах были введены запреты на посещение лесов. Прошедшие в выходные дожди снизили класс пожароопасности до I-II. В этих районах (за исключением пока Брестского и Ивацевичского) снимаются ограничительные меры.

"Осенью люди массово идут в лес за грибами и клюквой. Бывают в низинах, на торфяниках. Пожары там опасны углублением под корневую систему, их сложно тушить. Если бы не прошли дожди, ситуация была бы проблемной. Начали уже появляться по 2-3 вспышки в день. Пришлось вводить запрет. Как только обстановка улучшилась, оперативно его снимаем", - отметил Константин Скребец.

В Брестской области в этом году зафиксировано более 350 лесных пожаров, огонь прошелся по 2,3 тыс. га. За такой же период 2019 года в регионе произошло 211 возгораний, при этом поврежденная территория была почти в 2,3 раза больше.-0-