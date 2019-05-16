В Брестской области снят запрет на посещение лесов

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Брестской области снят запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

"По всей территории области 15 мая прошли обильные дожди - от 8 до 16 мм. Больше всего осадков выпало в Барановичском районе. Класс пожарной опасности во всех районах снизился до первого, в этой связи снимается запрет на посещение лесов", - отметил Константин Скребец.

Запрет на посещение лесного фонда в Брестской области в этом году был введен необычайно рано - 26 апреля. В 2018-м аналогичные меры были приняты в конце мая - начале июня. Напряженная пожарная обстановка сложилась из-за недостатка зимней влаги и отсутствия осадков весной. В регионе с начала года зафиксировано 128 случаев возгораний в лесах, огонь повредил площадь 1200 га.

В большинстве случаев причиной пожаров является человеческий фактор. "При любой погоде нужно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, беречь природу. Нельзя разводить костры под кронами деревьев, в сосновых молодняках, на торфяниках", - добавил собеседник.-0-