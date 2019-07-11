В Брестской области снят запрет на посещение лесов

11 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Брестской области снят запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

"В связи с тем, что по территории области прошли обильные дожди, повсеместно класс пожарной опасности снизился до первого. По данным синоптиков, осадки сохранятся в ближайшее время, что улучшит пожарную обстановку в лесах", - сказал Константин Скребец.

Во всех 16 районах Брестской области уже дважды вводили запрет на посещение лесного фонда. Первый раз из-за засухи такие меры принимались в конце апреля, второй - в начале июня. "Во время действия запретов в регионе были единичные случаи возгораний, крупных пожаров в лесах не зарегистрировано", - добавил собеседник.

В области с начала года зафиксировано более 140 лесных пожаров, огонь повредил площадь более 5 тыс. га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 152 человека.-0-