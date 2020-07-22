В Брестской области стали реже выявлять фальшивые банкноты

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в январе - июне проведено почти на 10% меньше исследований денежных билетов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Анна Мацкевич.

В первом полугодии за помощью в определении подлинности банкнот к экспертам обращались около 80 раз. За такой же период в 2019 году специалисты провели более 90 исследований. Чаще всего сотрудникам ГКСЭ приходится иметь дело с фальшивыми купюрами достоинством $100 и 5 тыс. российских рублей. Поддельная банкнота номиналом 100 евро встречается редко. Одну из них правоохранители изъяли у 26-летнего брестчанина.

Молодой человек хотел обменять валюту в банке. Подлинность купюры вызвала сомнение у кассира, о чем работник сообщила в милицию. Банкноту изъяли и направили для исследования в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. "Эксперт пришел к выводу, что денежный билет номиналом 100 евро образца 2002 года изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов Европейского центрального банка. По словам брестчанина, купюру он получил при обмене валюты в Украине", - рассказала Анна Мацкевич. Он добавила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Эксперты напоминают: за границей стоит быть предельно внимательными при валютно-обменных операциях, особенно вне банковских учреждений.-0-