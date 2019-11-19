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19 ноября 2019, 11:27

В Брестской области субсидии на открытие своего дела в январе-октябре получили 160 безработных

Фото из архива
Фото из архива
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19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе-октябре текущего года субсидии на организацию собственного дела получили 160 безработных жителей региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности получили 149 безработных, ремесленной - 10. Один человек пожелал заниматься оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. В том числе жителям малых городов выданы 42 субсидии, сельской местности - 28. Общая сумма выплат из государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения за десять месяцев составила почти Br450 тыс.

"Преимущественное право на получение господдержки в виде субсидии предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для региона виды предпринимательской деятельности", - пояснили в комитете по труду. В Брестской области большинство соискателей изъявило желание заниматься оказанием услуг в сфере строительства, отделочных, электромонтажных работ. Начинающие предприниматели видят перспективу в организации парикмахерских и салонов красоты, розничной торговле, техническом обслуживании и ремонте автомобилей, производственной деятельности.

Специалисты службы занятости консультируют желающих открыть собственное дело, помогают в подготовке необходимых документов, рекомендуют пройти обучающий курс по основам предпринимательской деятельности. Возможностью улучшить свои профессиональные знания воспользовался 131 из 160 получателей субсидии.

Размер субсидии равен 11 бюджетам прожиточного минимума (сейчас это Br2550,13). Если безработные зарегистрированы по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда или в сельской местности, то они могут рассчитывать на выплаты в размере 15-кратной величины БПМ (Br3477,45). "В Брестской области в 2019 году к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда отнесены Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский районы, - отметили в облисполкоме. - Безработные граждане, получившие субсидию, обязаны осуществлять предпринимательскую деятельность не менее шести месяцев в течение года со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Повторно такая поддержка не оказывается".-0-

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