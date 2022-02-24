В Брестской области теплая зима разбудила клещей раньше времени

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области после спячки пробудились клещи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В юго-западном регионе в прошлом году клещи покусали 3231 человека, в том числе 1338 детей и подростков. Годом ранее число пострадавших было больше - 4108. "После зимней спячки проснулись и активизировались многие виды животных, в том числе и иксодовые клещи. В Брестской области они просыпаются раньше. Это обусловлено происходящими климатическими изменениями в сторону потепления (в последние годы отмечаются теплые зимы), что и способствует раннему сезону активности клещей", - заметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, в зарослях, вдоль троп и дорог, на пастбищах скота. Чаще всего они прикрепляются к одежде человека в лесу, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву. С одежды и вещей кровососы переползают на тело человека даже спустя несколько дней. Могут попасть в дом с букетами цветов, вениками, дровами, домашними животными.

"Активность и численность клещей в природе зависят от климатических факторов. Чтобы избежать укусов насекомых при работе на дачных участках, выгуле собак, выездах на природу, нужно соблюдать меры предосторожности", - добавили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-