В Брестской области тестируют мобильное приложение, предупреждающее об опасности вблизи ж/д путей

5 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области тестируют мобильное приложение, которое предупреждает об опасности вблизи железной дороги. Первыми программу опробуют сотрудники милиции, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Приложение уже работает на территории России. Представители УВД Брестского облисполкома связались с его разработчиками из Казани Тимуром Кадыровым и Андреем Алмазовым и обратились с просьбой модернизировать программу для Беларуси.

Разработка направлена на профилактику травматизма на железной дороге. "Проблема актуальна. Проанализировали, что с начала года в регионе произошло 43 несчастных случая с летальным исходом, треть из них на железной дороге, - отметил Сергей Дученко. - Сначала приложение протестируют сотрудники милиции. Опробуют его вблизи ж/д переездов, учреждений образования, находящихся рядом с путями, затем внесут корректировки".

Приложение разработано для мобильных устройств, работающих на базе операционной системы Android. Программа оповещает пользователя о приближении к опасной зоне. В непосредственной близости от железнодорожного полотна автоматически выключается проигрывание аудио- и видеоконтента. Предусмотрена функция родительского контроля за местонахождением ребенка, отслеживания маршрута передвижения.

Тестовый вариант актуального для Беларуси приложения брестчане получили 3 декабря. Его работу уже опробовали на одной из улиц областного центра. "Выбрали участок вблизи ж/д переезда на ул. Пушкинской. Недалеко находится студенческое общежитие. Во время эксперимента обратили внимание, что каждый второй молодой человек был в наушниках. Ребята признались: слушая музыку, отвлекаются, теряют бдительность, приложение привлекает внимание в опасной зоне", - рассказал официальный представитель УВД.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома