В Брестской области убрали почти треть отведенных под зерновые площадей

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области убрано около 30% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

"В регионе хлеба убраны на 97,5 тыс. га: более трети площадей посевов ржи и ярового ячменя, четверти - пшеницы и тритикале. Намолочено 355,6 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 36,5 ц/га (в 2018 году было 28,3 ц/га)", - отметили в облсельхозпроде. Самые высокие темпы демонстрируют Брестский (убрано 54%), Каменецкий (48%) и Березовский (40%) районы. Лидером по урожайности является Барановичский район, где с одного га получают 48,5 ц зерна. По валу впереди других - Каменецкий и Пружанский районы, которые положили в свои закрома более чем по 40 тыс. т.

На жатве появились первые передовики. Так, в области два экипажа - в ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района и ОАО "Чернавчицы" Брестского района - намолотили более 1 тыс. т. Сегодня чествовали водителя, который перевез более 2 тыс. т зерна. Михаил Кучко более пяти лет трудится в ОАО "Беловежский" (Каменецкий район). По решению Брестского облисполкома, ему положено поощрение в размере 20 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5).

"О работе Михаила у нас только положительные отзывы, зарекомендовал себя очень хорошо. В принципе, у коллектива серьезный настрой, все осознают ответственность, в первую очередь за качество. Мы уже убрали более 70% площадей, набрали хорошие темпы. Думаю, к концу будущей недели закончим жатву", - сказал генеральный директор "Беловежского" Александр Дунькович. В этом хозяйстве получают самый высокий урожай зерновых в районе - 41,4 ц/га.

Всего в Брестской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 337 тыс. га.-0-