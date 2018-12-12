В Брестской области усилят контроль за ситуацией в сфере охраны труда

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области будет усилен государственный и общественный контроль за состоянием технологической и производственной дисциплины на предприятиях и организациях региона. Такое решение принято на заседании координационного совещания под председательством прокурора области Виктора Климова по вопросам предупреждения производственного травматизма, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

На заседании отмечалось, что в Брестской области проделана значительная работа по предупреждению производственного травматизма. Вместе с тем должностные лица и руководители предприятий еще не устранили ряд нарушений и упущений. Прокуроры потребовали активизировать работу контролирующих органов в этой сфере, в том числе по привлечению виновных к административной ответственности.

Вопиющие факты игнорирования правил охраны труда должны наказываться средствами уголовного преследования. К таким, в частности, относится несчастный случай, произошедший в июне на частном предприятии в Ивацевичском районе. Директор ЧУП "Бетолюкс" допустил 16-летнего подростка к работе на виброустановке без заключения трудового договора, прохождения медосмотра и соответствующего инструктажа. В результате несовершеннолетний, не понимая, как безопасно работать, получил тяжелейшую травму головы и более полугода находится в коме.

За январь-ноябрь на территории региона зафиксировано 84 факта производственного травматизма (за аналогичный период прошлого года - 70) и 23 несчастных случая со смертельным исходом (19 соответственно). На нарушения законодательства о труде и охране труда внесено почти 300 актов прокурорского реагирования, более 600 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях профилактики производственного травматизма в августе создана рабочая группа прокуратуры области, в которую вошли сотрудники госорганов и профсоюзов. Налажена системная совместная работа группы, проведены мониторинги в наиболее проблемных организациях.

По результатам координационного совещания его участники определили конкретные меры по стабилизации ситуации в сфере охраны труда. Их реализация взята на контроль. В работе совещания приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, руководители региональных правоохранительных и государственных органов, директора предприятий.-0-