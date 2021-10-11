В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции получили 16% жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

По последним данным, в области первым компонентом привиты более 303 тыс. человек (22,7% жителей). Вторую дозу получили 212,1 тыс. человек. То есть эти люди прошли полный курс вакцинации. Ее темпы в последние дни ускорились. Например, в Пинске прибавляют за неделю по 5% привитых, в Ляховичском районе - 4,2%, Барановичском - 4,1%, Ганцевичском - 3,9%.

"Растет заболеваемость коронавирусом в целом по республике и по области. Люди видят, как развивается ситуация, и приходят к выводу, что стоит сделать прививку. Как правило, привитые если и заболевают, то переносят инфекцию легче. Это все играет роль для принятия решения", - считает Марина Шилович.

В Брестской области в поликлиниках и пунктах вакцинации предлагают прививки от коронавируса "Спутник V" и Vero Cell, для молодежи рекомендуют "Спутник Лайт".-0-