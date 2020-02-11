В Брестской области увеличили финансирование на борьбу с золотарником и борщевиком Сосновского

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области объем финансирования мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных видов растений в текущем году увеличили в три раза по сравнению с 2019 годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.

"В этом году стоит задача ликвидировать все известные места произрастания борщевика Сосновского и малой популяции золотарника канадского. На выполнение работ по их удалению из средств местных бюджетов предусмотрено выделить Br27 тыс. Еще в прошлом году на эти цели было направлено Br9 тыс.", - отметил Сергей Шилинчук.

В Брестской области мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского в прошлом году проводились на всех территориях, где он был выявлен. В результате площадь его произрастания уменьшилась с 20,24 га до 12,98 га. Тем не менее, было выявлено два новых места произрастания этого агрессивного вида на площади 0,74 га.

Борьба с золотарником канадским пока не принесла желаемого эффекта. При этом еще несколько лет назад в регионе этого растения практически не было. В последние годы наблюдается его экспансия и дальнейшее распространение, особенно на неиспользуемых землях. Площадь выявленных мест произрастания золотарника канадского увеличилась с 27,23 га до 54,84 га. Обнаружено 60 новых мест его произрастания: 19 - в Малоритском районе, по 9 - в Ганцевичском и Каменецком, 6 - в Пружанском. Для более эффективного поиска используется квадрокоптер.

"Анализ мест произрастания золотарника канадского показывает, что 65% площадей расположено в населенных пунктах, на землях общего пользования и приусадебных участках, - отметил Сергей Шилинчук. - На протяжении многих лет граждане выращивали его как декоративное растение или медонос, высаживали на кладбищах, приусадебных, дачных участках. Важной задачей для нас является изменить отношение людей к этому растению".

С целью повышения информированности жителей региона о золотарнике канадском природоохранные службы размещают в общественном транспорте, сельисполкомах, на кладбищах соответствующие листовки.

По мнению зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, бороться с золотарником канадским еще сложнее, чем с борщевиком Сосновского. Это многолетнее растение хорошо укореняется, очень конкурентное, вытесняет другие виды травянистых растений. Даже многократное скашивание в течение одного года не дает эффекта по его уничтожению, а иногда его даже становится больше. Наиболее эффективный способ борьбы с ним это вовлечение земель в оборот для выращивания сельхозкультур, других целей.-0-