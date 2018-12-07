В Брестской области в 2019 году планируют модернизировать 4 дома-интерната

7 декабря, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2019 году планируется реконструировать четыре дома-интерната. Работы будут вестись в Барановичском, Брестском и Ивацевичском районах. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Скробот, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующий год запланирована реконструкция здания Леснянского дома-интерната. Небольшая модернизация хозяйственных и бытовых помещений предусматривается в Телеханском психоневрологическом доме-интернате. Будут продолжены работы по реконструкции и утеплению зданий в Домачевском доме-интернате. Амбициозный проект реализуется в Городищенском доме-интернате по созданию дома самостоятельного проживания для молодых инвалидов. В этом году сделали 30% намеченного, в 2019 году планируем завершить задуманное", - отметил Геннадий Скробот.

В Брестской области функционируют десять домов-интернатов различного профиля. Ежегодно направляются средства на ремонт объектов, улучшение их материально-технической базы. В Кобрине сегодня состоялось открытие обновленного психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. На его реконструкцию, которая длилась в течение полутора лет, из областного бюджета направлено более Br2,5 млн. Специалисты заменили кровлю и инженерные коммуникации, провели тепловую реабилитацию зданий, были закуплены новая мебель и медицинское оборудование, созданы дополнительные элементы безбарьерной среды, установлено видеонаблюдение, благоустроена прилегающая территория.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко подчеркнул, что для проживающих и сотрудников дома-интерната созданы комфортные условия. "Работа по модернизации подобных учреждений ведется постоянно, вкладываются значительные средства. В частности, за последние два года в домах-интернатах психоневрологического профиля за счет внутренних резервов удалось создать 130 дополнительных мест. Сейчас в листе ожидания около 45 человек. Чтобы решить эту проблему, в 2019-2020 годах планируется перепрофилировать одну из психиатрических больниц в интернат для людей с психоневрологическими заболеваниями", - резюмировал вице-губернатор.-0-