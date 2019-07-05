В Брестской области в День Независимости родились 13 мальчиков и 13 девочек

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители РОО "Белая Русь" сегодня поздравили мам и детей, родившихся в День Независимости в Брестском областном родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА.

За десять лет, что продолжается эта акция, поздравления с главным государственным праздником от "Белой Руси" в Брестской области получили более 300 рожениц. Многие дети уже пошли в школу. Сегодня в областном роддоме поздравления принимали 12 мам, родивших в День Независимости 8 мальчиков и 4 девочки. В целом по области 3 июля родились 26 детей: 13 мальчиков и столько же девочек.

Поздравить рожениц пришли депутаты, руководители областной и районных организаций республиканского общественного объединения, представители местных органов власти. Гости пришли с цветами и подарками. "Мы сформировали подарочные наборы, которые пригодятся каждой маме: это одеяла, подушечки для младенцев, комплекты полотенец. Но главное, мы хотим им передать положительную энергетику и позитивный настрой", - сказал заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Василий Лащ.

Среди сегодняшних виновниц торжества были и две иностранки с видом на жительство в Беларуси. Украинка Оксана Берестюк родила второго ребенка, россиянка Виктория Старикевич - третьего. Обе женщины нашли свое личное и женское счастье в Беларуси. "И старший ребенок, которому семь лет, и дочка - уже белорусы", - отметила Оксана Берестюк. Отношением медперсонала и условиями в Брестском роддоме довольна и Виктория Старикевич.

Вопросам демографии государство уделяет большое внимание, подчеркнул депутат Палаты представителей Анатолий Дашко. "Недавно мы принимали Трудовой кодекс. Среди новшеств то, что отцам предоставляется по желанию отпуск до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка. Вводится понятие "одинокий родитель", а раньше было мать-одиночка. Для них предусмотрен более гибкий график работы", - добавил парламентарий.

По словам главного врача областного роддома Валерий Шугая, в последнее время темпы снижения рождаемости по учреждению здравоохранения существенно замедлились. "Если с 2016 по 2017 год у нас было снижение на 1 тыс. родов, то сейчас это 100-150. Например, за полгода мы приняли 2485 родов - на 184 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А за июнь даже наметилась тенденция к росту - у нас было на 18 родов больше по сравнению с прошлым годом", - констатировал главврач.-0-