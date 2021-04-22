22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют построить 40 станций обезжелезивания воды. Об этом сообщил сегодня генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук во время заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе в этом году ставят задачу по обеспечению 96% потребителей качественной питьевой водой. Планируется построить 40 станций обезжелезивания. На эти цели из областного бюджета направлено Br4,85 млн, также привлекаются средства республиканского бюджета. Строительно-монтажные работы уже ведутся на 11 объектах в Барановичском, Березовском, Дрогичинском, Каменецком и Малоритском районах.

"Радует, что у нас достаточно высокий процент обеспечения питьевой водой. Понятно, что в основном он достигнут за счет городов и больших поселков, но не стоит забывать о небольших селах. Если есть обоснование даже на небольшую перспективу, нужно рассмотреть возможность установки модуля станции обезжелезивания воды", - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

В этом году коммунальщики Брестской области также намерены капитально отремонтировать 139 жилых домов. На эти цели предусмотрено направить около Br48,2 млн, в том числе Br26,6 млн из бюджета. Восемь домов уже введены в эксплуатацию, на 35 ведутся строительно-монтажные работы, для 42 выбирают подрядчиков.

На заседании облисполкома обратили внимание на затягивание сроков изготовления проектно-сметной документации. "Возьмем за практику: со следующего года ни один дом не вступит в стадию реконструкции или капитального ремонта, если на 1 января не будет изготовлена соответствующая документация. Иначе сроки смещаются, и иногда люди объективно недовольны, когда работы ведутся в холода. Намеченные планы по ремонту жилфонда должны быть выполнены, переносы могут быть только в исключительных случаях", - подчеркнул губернатор.

Еще одна из ключевых задач ЖКХ - увеличение уровня использования твердых коммунальных отходов. В регионе извлекают 28% вторичных материальных ресурсов. Кстати, за последние пять лет объем вырос почти вдвое. Юрий Шулейко нацелил коммунальные службы на более эффективную работу в этом перспективном направлении. "Мы не можем захоранивать столько вторресурсов. Нужно их извлекать и получать прибыль. Для этого многое делается: строятся мусороперерабатывающие и сортировочные комплексы, закупаются контейнеры, мусоровозы", - сказал председатель облисполкома.

В Брестской области до 2025 года планируют создать четыре региональных комплекса по сортировке и использованию ТКО. В брестскую зону вошли областной центр, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Малоритский районы. Ко второй относятся Барановичи и район, Ляховичский и Ганцевичский районы. В третью объединены Пинск, Пинский и Ивановский районы, четвертую - Кобринский, Дрогичинский и Пружанский районы.

Для создания региональных комплексов задействуют существующую инфраструктуру, при необходимости построят новые сооружения и закупят оборудование. Например, в Барановичах модернизируют сортировочный комплекс. Работы будут проводиться в 2021-2022 годах за счет средств Оператора ВМР. Для реконструкции местного полигона привлекут кредит Всемирного банка. Финансирование строительства комплекса для пинской зоны предусмотрено государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2022-2024 годы.-0-