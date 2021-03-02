В Брестской области в этом году планируют высадить более 5 тыс. га лесов

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году новые леса планируют посадить на площади 5 тыс. га. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов во время итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В области в прошлом году лесовосстановление и лесовозобновление проведено более чем на 5 тыс. га. Выращено 40 млн сеянцев, в том числе 2,7 млн штук посадочного материала с закрытой корневой системой. На такой же площади создать новые леса планируется и в этом году. Преимущественно в открытый грунт будут высажены молодые сосны, ели, дубы, ясени, березы.

"Уверен: с поставленной задачей регион справится. По дороге в Брест я заезжал в лесосеменной цех в Ивацевичах, чтобы посмотреть, как они готовы к весеннему сезону. Посадочный материал имеется в полном объеме", - сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко. Он добавил, что к 1 марта была обновлена техника для ухода за лесными культурами. В лесхозы закуплены культиваторы, тракторы, бороны.

Лесхозы Брестской области не только полностью обеспечивают себя посадочным материалом, но и поставляют его в другие регионы страны, экспортируют. В прошлом году питомники получили доходы на Br192 тыс. Сумма больше, чем в 2019-м. "В основном поставляем в Россию. Сложность в том, что в Российской Федерации изменились законы, появилось районирование. Применение нашего посадочного материала возможно в пределах 200-400 км. Поэтому предложили другую услугу: берем у россиян семена, заключаем длительные договоры на выращивание посадочного материала у нас. Так выходим из ситуации", - отметил Алексей Прокопов.-0-