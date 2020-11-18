В Брестской области в этом году уменьшилось число пострадавших от укусов клещей

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области число пострадавших от укусов клещей в январе-октябре уменьшилось в 1,3 раза по сравнению с таким же периодом 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Теплая погода в октябре сказалась на активности клещей, что привело к увеличению их количества. За десять месяцев насекомые покусали 4 074 человека (из них больше трети детей и подростков). За такой же период 2019-го пострадали 5 140 жителей области. Специалисты санитарной службы исследовали 2 126 насекомых. Более 41% клещей были заражены боррелиями, у 1,6% обнаружены возбудители клещевого энцефалита.

Для снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводятся акарицидные обработки в оздоровительных лагерях, парках и скверах, лесопарковых зонах, агроусадьбах.

"Заражение возбудителями болезни Лайма может произойти везде: на дачных и приусадебных участках, в зеленых зонах городов и лесу. Заражение клещевым энцефалитом происходит в диких природных очагах, преимущественно на территориях заповедников и заказников", - пояснили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В Брестской области очагами клещевого энцефалита являются районы Беловежской и Ружанской пущ, лесные массивы Бронной горы и Белого озера (Брестский район), леса Малоритского района, примыкающие к Шацкому национальному парку Украины.

Специалисты подчеркнули, что при благоприятной погоде активность клещей продлится. В зимнюю спячку они уходят только во время стойких морозов с сохранением снежного покрова. Чтобы избежать клещевых инфекций, нужно соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами защиты от кровососущих насекомых.-0-