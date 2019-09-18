В Брестской области в январе-сентябре ожидается рост ВРП на уровне 3%

18 сентября, Малористкий район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области по итогам января-сентября текущего года ожидается рост валового регионального продукта на уровне 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня на встрече с коллективом СЗАО "КварцМелПром" в Малоритском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам семи месяцев ВРП составил 102,2%, произведено товаров, работ и услуг на сумму Br6,6 млрд. У области неплохая ситуация с финансами: получено более Br11 млрд выручки от реализации продукции, почти Br650 млн чистой прибыли. В регионе отмечается тенденция снижения количества убыточных предприятий. Есть уверенность, что по девяти месяцам и по году мы выйдем на прогнозные показатели по валовому региональному продукту и по другим направлениям деятельности", - сказал губернатор. В области рассчитывают, что по итогам 2019 года темп роста ВРП составит 104%.

Председатель облисполкома назвал некоторые отрасли, которые имеют резервы в развитии. В частности, для строителей на внутреннем рынке основные объемы связаны с возведением жилья. В этом году его планируется построить 650 тыс. кв.м. "Отрасль работает неплохо. В 2018-2019 годах много строилось объектов, в том числе к тысячелетию Бреста. Сейчас основное - жилье, объемы уменьшать не будем. Надо искать заказы за пределами республики. Эта отрасль должна ориентироваться на работу на экспорт", - заметил Анатолий Лис. По его мнению, не в полной мере используется потенциал региона в туризме, в том числе экологическом, историческом. Возможности социальной сферы позволяют оказывать больше образовательных, медицинских услуг.

На встрече работники "КварцМелПрома" задали Анатолию Лису вопросы, касающиеся вопросов здравоохранения, ЖКХ, организации школьного питания, строительства жилья, ремонта дорог.-0-