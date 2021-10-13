В Брестской области в октябре активность клещей остается высокой

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году в 1,2 раза уменьшилось число пострадавших от укусов клещей. Но в октябре активность членистоногих все еще высокая. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

От клещей пострадали 3153 человека, в том числе 1310 детей и подростков. В прошлом году об укусах сообщили 3868 человек. По результатам лабораторных исследований, в 41,5% случаев снятые с тела человека клещи оказывались заражены боррелиями. В 0,6% были обнаружены возбудители клещевого энцефалита.

"В наших краях клещи проявляют активность почти круглый год. Особенно много пострадавших в мае-июне и сентябре-октябре, когда многие люди ходят в лес за грибами и ягодами, - обращают внимание специалисты. - Если укусил клещ, не стоит излишне паниковать, но и нельзя забывать об опасности. Нужно обязательно обратиться к врачу-инфекционисту, педиатру или терапевту, который назначит профилактическое лечение".

Чтобы защитить подворья и дачные участки от нашествия клещей, нужно регулярно скашивать траву, не создавать мусорные свалки, высаживать такие растения, как календула, шалфей, бархатцы, чабрец, кусты можжевельника. Рекомендуется проводить дератизацию и акарицидные обработки, особенно осенью. Чтобы численность кровососущих была минимальной в местах отдыха, надо убирать за собой мусор и пищевые остатки. Они привлекают грызунов и других зверей, которые как раз и переносят клещей.-0-