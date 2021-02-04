В Брестской области в студотрядах планируют трудоустроить более 3 тыс. молодых людей

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году в студенческих отрядах планируют трудоустроить более 3 тыс. юношей и девушек. Об этом сегодня сообщил журналистам первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, условия из-за пандемии были непростыми. Нам удалось трудоустроить 2970 человек в составе 239 студенческих отрядов. В том числе работали более 1,1 тыс. несовершеннолетних ребят. В 2021 году нужно сделать больший упор на трудоустройство молодежи, число занятых мы намерены увеличить. Для студотрядовцев это дополнительные возможности для заработка, знакомства с производственными процессами, контактов с новыми людьми", - отметил Юрий Сегенюк.

Студотряды в прошлом году работали в каждом регионе Брестской области. Среди районов больше всего трудоустроили молодых людей в Кобринском, среди городов - в Бресте. Участники стройотрядов помогали в строительстве и благоустройстве микрорайона ЮЗМР-5 Бреста, возведении многопрофильного медцентра, реконструкции Пятого форта Брестской крепости. Ребята из сельхозотрядов сажали культуры и ухаживали за ними, убирали урожай. Сервисные отряды работали в Национальном парке "Беловежская пуща" и Брестском филиале "Белтелекома". Студентам и учащимся из производственных отрядов удалось трудоустроиться на Горынский агрокомбинат и Пинский мясокомбинат. К слову, последствия пандемии ощутимо сказались на трудоустройстве педагогических отрядов, поскольку первые смены в детских лагерях были отменены, а в последующих уменьшилась наполняемость.

"Сейчас формируем перечень организаций и предприятий, которые готовы принять у себя студенческие отряды в новом трудовом семестре. Уже в этом месяце у нас стартуют акции "Труд крут" и "Выбираем студотряд", будем принимать заявки от желающих трудоустроиться", - добавил Юрий Сегенюк.

В Бресте сегодня подвели итоги третьего трудового семестра. В мероприятии участвовали около 250 студотрядовцев изо всех регионов Брестской области. Наградами отмечены лучшие студотряды, командиры, комиссары, бойцы и принимающие организации.-0-