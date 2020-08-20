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20 августа 2020, 14:47

В Брестской области вдвое выросло число лесных пожаров

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Четыре района Витебской области ввели запрет на посещение лесов
Почти 1 тыс. лесных пожаров произошла в Беларуси с начала года

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году вдвое увеличилось число лесных пожаров по сравнению с таким же периодом 2019-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

"Обстановка в лесах в последнее время была напряженной, в день случалось до восьми пожаров. Но прошли дожди, и класс пожарной опасности снизился до первого. Введенные в некоторых районах запреты на посещение лесов отменены. Теперь доступ открыт по всей области", - отметил Константин Скребец.

В этом году в Брестской области зафиксировано 349 лесных пожаров, огонь прошелся по 2,3 тыс. га. За такой же период 2019 года в регионе произошло 174 возгорания, при этом поврежденная территория была вдвое больше.

"Этот год отличается от предыдущих. Не было разливов рек, поэтому часто горела растительность в поймах. Из-за жаркой погоды мы уже дважды закрывали леса (в части районов) для посещения лесов. Первый раз весной", - добавил собеседник.

Сотрудники лесной охраны за нарушение требований пожарной безопасности в лесах привлекли к ответственности 182 человека.-0-

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Теги
Брестская область лесное хозяйство пожар
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