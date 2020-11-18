В Брестской области введен масочный режим

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области с 18 ноября вводится обязательный масочный режим, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Основанием для этого стало решение облисполкома от 17 ноября №626 "О комплексном плане дополнительных мероприятий". Документ направлен на предупреждение распространения COVID-19 в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

В частности, жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на объектах и в организациях всех форм собственности: в торговых центрах, магазинах, объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, образования, спортивных объектах (за исключением времени учебно-тренировочного процесса). В этом перечне также административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, развлекательные объекты, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, автомобили такси и другие объекты.

"Несоблюдение принятого решения влечет ответственность руководителей субъектов хозяйствования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами", - отметили в облисполкоме.-0-