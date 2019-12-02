В Брестской области выставят на аукцион 60 объектов недвижимости за одну базовую

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 20 декабря выставят на аукцион 60 объектов недвижимости за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Предновогодний тематический аукцион объединит все не проданные ранее объекты недвижимости различных категорий (бани, сельские клубы, фельдшерско-акушерские пункты, склады и прочее). Объекты предлагаются с максимально широкими условиями использования: для предпринимательской деятельности, реконструкции под жилые помещения или для личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в другие дни месяца на торги в Брестской области будут выставлены еще 43 объекта. Таким образом, декабрь обещает быть рекордным по количеству выставленных объектов в регионе в этом году.

С подробной информацией об объектах и условиях участия в аукционах можно ознакомиться на странице комитета "Брестоблимущество" на официальном сайте Брестского облисполкома в разделе "Недвижимость".-0-