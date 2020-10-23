В Брестской области за два года построили 86 станций обезжелезивания

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за последние два года построили 86 станций обезжелезивания воды. Такая информация прозвучала сегодня во время приема граждан председателем облисполкома Анатолием Лисом, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе до 2025 года планируют возвести еще 191 станцию обезжелезивания, в том числе в 2021-м - 41.

Проблему качества питьевой воды озвучил житель деревни Мельники Малоритского района. Сельчанин посетовал, что и раньше в воде было повышенное содержание железа, но летом из строя вышла одна из скважин и ситуация обострилась. "Сейчас ведем сбор исходных данных для проектирования скважины, водонапорной башни и станции обезжелезивания. У нас уже разработаны проекты четырех станций, на выходе - пятый. Будем обращаться для включения их в областную инвестиционную программу на 2021 год", - сказал председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко.

Анатолий Лис нацелил местные власти на скорейшее решение проблемы. "На мой взгляд, объект нужно разделить на очереди. Начинать бурить новую скважину можно уже сейчас, а с весны приниматься за строительство станции обезжелезивания. Решение вопроса возьму на контроль", - ответил губернатор.

Анатолий Лис

В интересах своих земляков обратился к председателю облисполкома и уроженец агрогородка Мотоль Ивановского района. Он обратил внимание на состояние дороги Н-472 Иваново - Мотоль - Тышковичи - Оброво. "Участок протяженностью 5,3 км между Тышковичами и Оброво не заасфальтирован. Иногда проехать по нему трудно, особенно в плохую погоду. Мотоляне часто пользуются этой дорогой, да и туристы в агрогородок приезжают. Хотелось бы, чтобы был асфальт", - озвучил просьбу мужчина.

По словам Анатолия Лиса, он не впервые слышит об этом участке дороги. Особенность в том, что он находится на границе двух районов. Губернатор предложил вложиться в проект на паритетных началах Ивановскому и Ивацевичскому районам, часть денег выделят из областного бюджета.

"Стараемся в первую очередь делать дороги там, где живет много людей, оживленное транспортное движение, - подчеркнул Анатолий Лис. - Я неоднократно ездил по той дороге. Если ее не грейдируют, появляются неровности, летом - пыль. Согласен, что есть необходимость положить асфальт. Будем включать в программу следующего года и решать проблему".-0-

Фото Вадима Якубёнка