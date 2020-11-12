12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заработали общественные приемные, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Обратившись в общественную приемную, жители региона могут внести свои предложения по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь, а также получить консультации специалистов. "Работа диалоговых площадок показала, что у многих людей есть идеи и мнения, которые они хотели бы выразить. Поэтому был предложен формат общественных приемных. Тематика вопросов широкая: конституционное реформирование, местное самоуправление, экономика, молодежная политика, образование, культура, спорт", - отметили в облисполкоме.

В Брестской области одна из первых общественных приемных заработала в Пружанском районе - 11 ноября. Встречи прошли в городских поселках Ружаны и Шерешево. Они будут организованы еженедельно по средам. В Пружанском райисполкоме предложения граждан будут принимать по вторникам и четвергам. В эти же дни общественные приемные будут открыты в администрациях Московского и Ленинского районов Бреста, Пинском горисполкоме, Кобринском и Каменецком райисполкомах, малоритском Доме культуры, здании Лунинецкого филиала агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

В Брестском райисполкоме беседы с людьми организуют по понедельникам и средам, в Столинском - по средам и пятницам, Ганцевичском - по средам и субботам. Также дважды в неделю общественные приемные будут открыты в Дрогичинском, Жабинковском и Пинском райисполкомах - по пятницам и субботам, в Барановичском горисполкоме и Ивацевичском райисполкоме - по средам и четвергам. К слову, в Березе свои рекомендации по поправкам в Конституцию и другие предложения можно приносить в райисполком ежедневно. В Барановичском райисполкоме такая возможность будет по субботам, в Ивановском - по четвергам.-0-