В Брестской области завершают сев льна-долгунца

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Льноводы Брестской области завершают посевную кампанию, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.

"В этом году сев льна в регионе начался несколько позже обычного - помешало мартовское похолодание с ночными заморозками. Высокий темп работ позволил сократить это небольшое отставание по сравнению с прошлым годом, и сейчас мы идем в графике. Планируем к началу следующей недели завершить посевную", - сказал Андрей Шумик.

Он отметил, что льносеющие хозяйства области обеспечены необходимым количеством минеральных и микроудобрений, средствами защиты растений. Накануне сезона предприятия обновили технику. Так, Пружанский льнозавод приобрел два новых посевных агрегата немецкой фирмы Amazone, которые могут одновременно выполнять несколько операций. Кроме того, закуплены два новых трактора, сеялка на Ляховичский льнозавод.

Под лен-долгунец в регионе отвели 6120 га - на 30 га больше по сравнению с прошлым годом. На 8 апреля культура посеяна почти на 80% всей площади. Завершили посевную в сырьевой зоне Пружанского льнозавода: в Барановичском, Березовском, Кобринском и Пружанском районах. В Дрогичинском районе осталось засеять около 70 га, почти половину необходимой площади (около 1,3 тыс. га) - в Ляховичском.

Перед льноводами поставлена задача получить в этом году не менее 2,4 млн т льноволокна. Такой объем позволит полностью загрузить мощности двух заводов и обеспечить выполнение госзаказа по поставкам сырья для республиканских нужд.-0-