В Брестской областной больнице планируют построить хирургический корпус

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Модернизация учреждений здравоохранения приобретает особую актуальность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, главный врач Брестской областной клинической больницы профессор Александр Карпицкий, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Для себя отметил особую актуальность одной из задач, поставленных Президентом перед государством. Она касается дальнейшего развития медицины, продолжения строительства и реконструкции больниц. Это напрямую относится к нашему учреждению. В Брестской областной больнице шесть отделений не имеют своих площадей. Хотим возобновить программу строительства хирургического корпуса. Обсуждаем этот вопрос с руководством области, Министерством здравоохранения", - отметил Александр Карпицкий. Для реализации проекта рассматривается возможность привлечения не только бюджетных средств, но и частного капитала.

Главврач обратил внимание, что Брестской областной больнице нужно новое приемное отделение. Существующее 1974 года постройки уже не совсем соответствует современным требованиям. "В том числе коронавирусная инфекция заставила пересмотреть подходы по приему и оказанию медпомощи пациентам. Мы видим, что приемное отделение нуждается в модернизации. Оно должно быть оснащено комплексом диагностического оборудования", - сказал он.

В своем Послании Президент также заметил, что пандемия помогла переоценить значимость системы здравоохранения. Государство, частный бизнес и гражданское общество консолидировались в поддержке медиков. Значительная часть средств направляется на закупку дополнительного медицинского оборудования. В частности, Брестская областная больница приобрела 24 реанимационные кровати, передвижные кислородные концентраторы, оборудование для реанимационных и инфекционных отделений.

"В виде спонсорской помощи мы получили аппарат искусственной вентиляции легких. Еще два ждем на этой неделе. Кроме того, по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" Евросоюз выделил больнице более 200 тыс. евро на мероприятия по борьбе с COVID-19. За счет этих денег планируем закупить (это уже практически в ходу) шесть аппаратов ИВЛ экспертного класса. В основном они предназначаются для реанимационного отделения инфекционного корпуса", - добавил Александр Карпицкий.-0-