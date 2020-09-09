В Брестском районе готовят заявки на Евразийский конкурс инвестпроектов "Интеграция"

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском райисполкоме прошла встреча представителей деловых кругов с рабочей группой оргкомитета Евразийского конкурса инвестиционных проектов "Интеграция", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Оргкомитет конкурса выступает как единый координатор всесторонней поддержки предпринимателей-инициаторов инвестпроектов на территории евразийского пространства. В его задачи входит разработка структуры кредитной сделки с учетом национальной и наднациональной государственной поддержки, формирование установленного пакета документов, выработка решений для принятия положительного решения кредитующим банком или институтом развития по инвестиционному проекту.

Во время встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия, в том числе выгоды и возможности, которые получают субъекты хозяйствования при подключении к евразийской программе комплексной поддержки проектов. Заинтересованность в этом высказали ряд предприятий и фермерских хозяйств района. Инвестиционные проекты охватывают все отрасли реального сектора экономики - от строительства плодоовощехранилищ до логистического центра по обработке грузов, доставляемых железнодорожным транспортом в рамках реализации инфраструктурной программы развития Шелкового пути.

В результате переговоров достигнуты договоренности о начале сотрудничества с управляющей компанией холдинга "Концерн Брестмясомолпром". А первым заявку на конкурс подал владелец базы отдыха ProWeekend у деревни Большие Косичи. Предприниматель Александр Прокопович намерен там создать оздоровительно-туристический комплекс. Пока строительство ведется за счет собственных оборотных средств частного предприятия. Реализация проекта может ускориться в случае успешного прохождения заявки международного конкурсного отбора.

В конце сентября делегация Брестского района планирует принять участие в заседании комиссии по рассмотрению инвестиционных предложений на Евразийский конкурс "Интеграция".-0-