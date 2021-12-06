В Брестском районе проведут аукцион по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе проведут открытый аукцион по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки Helix pomatia. Извещение опубликовано на сайте Брестского облисполкома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе экономики райисполкома.

Аукцион назначен на 10 февраля 2022 года. Начальная цена лота составляет 20 базовых величин - Br580. В торгах могут принимать участие юридические лица или индивидуальные предприниматели. Победитель аукциона получит право на заготовку и (или) закупку продукции на протяжении пяти лет. Согласно заключению Национальной академии наук, промысловый запас виноградной улитки в Брестском районе составляет почти 11 т. В год максимально допускается изымать до 70% имеющихся ресурсов - около 8,2 т.

В 2017 году право на промышленную заготовку виноградной улитки на территории Брестского района приобрела фирма из Гродно. Договор был рассчитан на четыре года.

Виноградных улиток люди употребляли в пищу с древних времен. Тогда они не считались деликатесом в отличие от современности. В их мясе содержатся белки, жиры, углеводы, витамины B6 и B12, а также железо, кальций и магний. Помимо кулинарии, виноградные улитки используются в медицине. При этом в сельском хозяйстве их считают вредителями. В первую очередь потому, что улитки питаются молодыми побегами растений. Из-за этого в некоторые страны этих моллюсков ввозить запрещено.-0-