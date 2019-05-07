В Брестскую крепость к 9 Мая передадут видеоприветствие от защитника цитадели Ришата Исмагилова

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в канун 74-й годовщины Великой Победы передадут видеозапись с приветствием от защитника легендарной цитадели уфимца Ришата Исмагилова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.

Послание участника обороны привезет его внучатый племянник депутат Государственной думы России Ильдар Бикбаев. Его визит в Брест намечен на 8-9 мая. Планируется, что парламентарий встретится с сотрудниками мемориального комплекса, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Сотрудникам Брестской крепости известно, что в живых осталось три ее защитника. Помимо Ришата Исмагилова брестчане поддерживают связь со своим земляком Петром Котельниковым, а также Владимиром Казьминым (г.Шахты Ростовской области). "Любая весточка от защитников, об их жизни для нас очень важна. Поддерживаем связь с ними, их детьми, внуками", - сказала заместитель директора мемориального комплекса по научной работе Лариса Бибик.

День Победы в Бресте отметят масштабно. Мероприятия начнутся в 10.00 шествием "Беларусь помнит". Колонна проследует по проспекту Машерова к Брестской крепости, где состоятся митинг, церемония возложения цветов к Вечному огню и плитам мемориала. Затем состоится концерт участников фестиваля "Берестейские хоровые ассамблеи", с программой "Память сердца" выступит Брестский городской духовой оркестр. У северных ворот крепости пройдет музыкальный марафон "Цветы Победы". Еще одной знаковой площадкой празднеств станет парк культуры и отдыха.

С шествия "Беларусь помнит" начнутся мероприятия во всех районах Брестской области, запланирована насыщенная культурная программа. В частности, в Барановичском районе в этот день откроют после реконструкции памятник погибшим воинам и землякам в агрогородке Подгорная. В Барановичах состоится открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Василию Лазареву, который принимал участие в освобождении города. После увольнения в запас он поселился в Барановичах. Памятный знак появится на фасаде дома, в котором герой прожил свои последние годы.-0-