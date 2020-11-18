В Буда-Кошелевском районе ветврач и бригадир фермы похищали скот

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Буда-Кошелевского района вынес приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

На скамье подсудимых оказались бригадир молочно-товарной фермы "Радеево" ОАО "УваровичиЭлит" и главный ветеринарный врач ОАО "УваровичиЭлит". По материалам дела, женщины вступили в сговор для хищения крупного рогатого скота с использованием возложенных на них полномочий.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, с января по август 2019 года напарницы систематически давали указания об отборе и последующей погрузке КРС на авто скупщиков работникам фермы, находящимся в подчинении бригадира, и иным лицам, не осведомленным о преступном умысле. Живой товар отгружали без взвешивания и составления необходимой документации. Скупщики платили деньги в день отгрузки. Всего работники МТФ и другие лица погрузили скупщикам 23 головы крупного рогатого скота на более чем Br69 тыс.

Приговором суда обе фигурантки признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. На основании ч.4 ст.210 УК главному ветврачу назначено наказание в виде 6 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базовых величин. Также женщина на 5 лет лишена права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Бригадир МТФ приговорена к 5 годам колонии в условиях общего режима со штрафом 50 БВ, а также на 5 лет лишена права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-