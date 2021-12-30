В Будславском костеле организуют новогодние богослужения

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе организуют новогодние богослужения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал его настоятель ксендз Дмитрий Дубовик.

"Зимой проводить восстановление костела нельзя, поэтому на холодный период времени возобновили проведение богослужений внутри святыни. Они идут уже неделю. Есть программа и на праздничные дни. Так, 31 декабря в 23.00 проведем торжественное богослужение - Святую Имшу на завершение года, 1 января в 12.00 - Торжество Богородицы Марии, а 2 января в 12.00 тоже организуем Святую Имшу", - рассказал Дмитрий Дубовик.

Купол костела, который сильно пострадал при пожаре, остается слабым местом объекта. Находиться под ним опасно, поэтому для безопасности прихожан его огородили. Тем не менее места в храме остается достаточно для тех, кто желает его посетить и помолиться.

Около двух месяцев назад костел в Будславе обрел временную крышу. К зиме храм накрыли оцинкованным профнастилом. По словам настоятеля, при наличии финансов работы по восстановлению святыни в Будславе возобновят весной. Планов много, но основными задачами остаются обновление фундамента и крыши.

Возгорание произошло в костеле утром 11 мая. Прихожан в здании не было, о пожаре сообщил ксендз. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.-0-