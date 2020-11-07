В Быхове 18 многодетных семей получили квартиры в новом доме

7 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие нового 20-квартирного дома по ул.Космонавтов прошло сегодня в Быхове. Жилье здесь получили 18 многодетных семей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Быховского райисполкома Елена Кулешова.

"Сегодня в новом доме получили жилье 105 человек из 18 многодетных семей, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Так проявляется забота государства о своих гражданах, - отметил во время открытия председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович. - Крепкая семья - это богатство и достояние нашего края и всей страны. Свое жилье - это большое счастье и важный момент в жизни каждой семьи. Пусть в ваших домах всегда царят мир и добро".

Вокруг нового дома благоустроена территория: уложены пешеходные дорожки, имеются парковка и современная детская площадка.

Улучшению условий жизни населения Быхова уделяют много внимания. За последние 10 лет благодаря строительству жилья с государственной поддержкой построили жилье более 2 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. человек из многодетных семей получили квартиры.

"В нашем городе по улице Костенича вырос новый микрорайон - здесь построено восемь многоквартирных жилых домов. Еще два дома построены в микрорайоне Быхов-1, - отметил председатель райисполкома. - Только за 2019-2020 годы было введено в эксплуатацию около 7 тыс. кв.м жилых помещений в многоквартирных домах. И работа в этом направлении будет продолжаться".-0-