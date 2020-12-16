В Чашникском районе прошел первый молодежный медиа-квест

16 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Работающая молодежь Чашникского района 15 декабря приняла участие в пилотном гражданско-патриотическом медиа-квесте "Молодежь - будущему Республики Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома Алла Баранова.

Такая интерактивная форма квеста использовалась впервые. Инициатором его проведения вступило руководство отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома. Все желающие смогли пройти испытания после окончания рабочего дня. Это стало одним из преимуществ проведения квеста в онлайн-формате.

В виртуальном соревновании участвовали около 20 человек из числа работающей молодежи, причем активность проявили исключительно девушки. Им предстояло ответить на вопросы не только о малой родине, но и о Беларуси. "Это первый подобный квест, организованный в нашем районе. Все задания давались онлайн в общем чате в "Вайбере". Мы учитывали скорость и правильность ответов. Девушкам в прохождении квеста пригодились знания по географии, краеведению, истории, геральдике", - рассказала Алла Баранова.

Какое озеро называют белорусским морем? В каком городе нашей страны находится центр Европы? Что изображено на гербах самых крупных городов Беларуси? Сколько лет Чашникам? На эти и другие вопросы участницы квеста ответили успешно. В лидеры в итоге вышла Наталья Залеская - заместитель директора Ведренского детского сада - базовой школы. Она быстрее всех дала самые точные ответы. Уступили пальму первенства ей инженер бумажной фабрики "Красная Звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" Надежда Приходько, занявшая 2-е место, и обладательница бронзы Надежда Ермашкевич, которая трудится в ЖКХ г.Чашники. Призерам вручат дипломы.

Формат медиа-квеста пришелся по душе его участницам. "Мы получили много положительных отзывов. Было приятно, что девушки азартно включились в прохождение испытаний. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации онлайн-формат помогает без риска для здоровья вовлечь в игру большое число участников со всего района. Это интересная для молодых людей форма квеста, ведь не нужно никуда ехать, можно поучаствовать в увлекательном состязании не выходя из дома", - отметила специалист.

Алла Баранова добавила, что в планах - использовать медиа-игры с онлайн-аудиторией и в будущем. Участницы нынешнего виртуального квеста пообещали рассказать о своем опыте друзьям и расширить молодежную группу в мессенджере, чтобы следующее интеллектуальное состязание прошло с большим числом соперников.-0-