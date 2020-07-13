В частном секторе в районе Долгиновского тракта в Минске благоустроят проезжую часть

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный сектор в районе ул.Орловской и Долгиновского тракта в Минске обретает благоустроенную проезжую часть, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района столицы.

Просьбы о том, чтобы обустроить удобные для транспорта и пешеходов дороги в секторе индивидуальной жилой застройки в районе ул.Орловской и Долгиновского тракта, местные жители неоднократно озвучивали во время встреч с руководством района. Такую инициативу в начале года поддержал глава района Дмитрий Петруша. Он дал поручение УП "Ремавтодор Центрального района Минска" поэтапно обустроить дороги в частном секторе.

"Вопрос комплексный, потому сразу и везде навести красоту нереально. Многим может показаться, что достаточно только выровнять поверхность и уложить на нее асфальт. Ремонтники же начинают обустройство дорог с реконструкции и расширения проезжей части, установки бортового камня и пешеходных связей. Только после этого начинается работа по укладке дорожного покрытия", - пояснили в администрации района.

Полностью работы уже выполнены на проезжей части ул.Щедрина, на участке от ул.Гая до Долгиновского тракта. В настоящее время на этой территории заменяют и ремонтируют асфальтобетонное покрытие пешеходных связей. Строители планируют завершить все работы к августу.

Благоустройство проезжей части в частном секторе продолжат, заверили в администрации Центрального района.-0-