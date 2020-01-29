В Чаусах по программе ЕС внедрен автоматический учет расхода энергии и воды в ЖКХ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация проекта "Система автоматизации процесса учета израсходованной энергии и воды: берегите воду" состоялась в Чаусах при участии главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля, сообщили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель

Проект реализован райисполкомом в партнерстве с Чаусским унитарным коммунальным предприятием "Жилкомхоз", Могилевским экологическим общественным объединением "ЭНДО" при финансовой поддержке Евросоюза. Таким образом, в городе создана система автоматизации и диспетчеризации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Система объединила более 50 объектов разного назначения: канализационно-насосные станции, городские очистные сооружения, индивидуальные тепловые пункты и котельные. Автоматизация процесса учета экономит энергию и средства, обычно направляемые на эту работу.

Внедрение указанной системы - это один из многих шагов, которые планируется сделать в Чаусах после присоединения к инициативе "Соглашение мэров по климату и энергии". При поддержке ЕС предусмотрен целый план действий по устойчивому энергетическому и климатическому развитию города. Это меры по повышению энергоэффективности, включая внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроснабжения, создание автоматической системы регулирования отопления и горячего водоснабжения, автоматическое управление работой городской канализационно-насосной станции и очистных сооружений, замену части трубы канализационного коллектора.

Помимо Дирка Шубеля мероприятие посетили глава отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Беренд де Гроот, представители программы ЕС "Демонстрационные проекты Соглашения мэров" (CoM-DeP), а также послы Польши, Эстонии и Румынии.

Беренд де Гроот

"Евросоюз всегда будет поддерживать инициативных людей. Проект, реализованный в Чаусах, тому подтверждение. Он полезен для экосистемы как Беларуси, так и Европы в целом. Сегодня ЕС с удовольствием готов поддерживать инициативы по развитию зеленой экономики, направленные на борьбу с изменением климата и сокращение энергопотребления. Уверены, что в ближайшие годы в Беларуси будет реализовано много проектов, в том числе при плодотворном сотрудничестве ЕС и местных органов власти", - отметил Дирк Шубель.

Дирк Шубель

По словам председателя Чаусского райисполкома Александра Ефимчикова, все работы проводились с соблюдением современных европейских стандартов и технологий энергоэффективности. Непрерывный технический надзор обеспечивали в том числе эксперты ЕС. Экономическая и экологическая выгода уже заметна: снижение энергопотребления на отдельных объектах достигло 20%, отметил глава района.

Важным элементом проекта в Чаусах стало вовлечение населения в процессы энергосбережения и рационального использования ресурсов. На базе местного "Жилкомхоза" создан информационный центр "Вода и Энергия", где каждый житель района может получить актуальную информацию и советы по экономии воды, тепла, электричества.

Кстати, к международной экологической инициативе "Соглашение мэров по энергии и климату" присоединились уже более 40 белорусских городов. А во всем мире - более 7 тыс. городов. Подписывая соглашение, местные органы власти берут на себя добровольные обязательства снизить выбросы парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году на своей территории.-0-

Фото Олега Фойницкого